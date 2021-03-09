寶馬增開公司 客製化汽車軟件

寶馬集團大中華區總裁兼首席執行官高樂日前表示，中國大陸市場蘊含的巨大潛力以及中國消費者的多元化需求在全世界「獨一無二」。

新華社報導，高樂表示，對寶馬集團而言，中國不僅是全球最大的單一銷售市場，更是重要的創新源泉。寶馬不斷加大創新投入，在中國建立了除德國之外最大的研發體系，並快速擴展與中國優秀科技企業的合作。

寶馬在華研發體系包括3個研發中心。今年，寶馬將在華成立一家科技合資公司，專門從事汽車軟件開發，為中國用戶打造具有本土特色的個性化數字產品和服務，進一步融入中國數字化生態系統。

高樂表示，中國提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，這是針對中國市場特點而制定的有效策略，將為中國本土企業和跨國企業帶來雙贏局面。

高樂說，在全球主要經濟體中，中國率先控制疫情，成為全球經濟的「推動力」。2021年是中國「十四五」規劃開局之年。寶馬相信，中國將繼續對外開放，實現高質量發展。寶馬對中國市場的長期發展充滿信心。

寶馬此前發布的數據顯示，去年公司在中國市場共交付約77.7萬輛寶馬和MINI品牌汽車，較上一年增長7.4%，創下自1994年進入中國市場以來最好銷售紀錄。