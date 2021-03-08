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便利入出境往來 陸版「國際旅行健康證明」微信上線
大陸國務委員兼外交部長王毅昨日在兩會（人大、政協）上宣布，為推動世界經濟復甦與跨境人員往來的便利，大陸將推出大陸版的旅行健康證明。今日，大陸的「國際旅行健康證明」微信小程序已正式上線。
據大陸外交部的微信號消息，大陸的「國際旅行健康證明」上顯示了持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果，以及疫苗接種情況等訊息。健康證明內含加密二維碼，以供各國相關部門驗真並讀取個人相關資訊。除電子化展示外，還能列印，生成紙質版。
大陸外交部指出，隨著越來越多的國家與中國大陸達成健康證明互認安排，大陸版的「國際旅行健康證明」將在推動跨國人員健康、安全、有序往來中發揮更大作用。
大陸外交部發言人趙立堅今也說，大陸願與各國探討建立「健康碼信息互認」機制，為對方國家人員相互提供簽證等跨境旅行便利，推動構建「健康安全有序的人員往來新秩序」。
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