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廣東濱海（海島）旅遊聯盟成立

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省14個沿海地級以上市的文化和旅遊行政部門日前在廣州聯合簽署「廣東濱海（海島）旅遊聯盟章程」，宣告廣東濱海（海島）旅遊聯盟正式成立。　

中新社報導，廣東地處南海之濱，海島岸線總長度達2000多公里、位居中國第一，且擁有海島1963個。廣東也是海上絲綢之路發祥地，擁有豐厚的海絲、海防和海洋文化遺存，如「南海I號」古沉船、「南澳I號」古沉船、廣州南海神廟、潮州廣濟橋等。　　

近年來，廣東濱海旅遊市場規模快速增長，全省14個沿海城市接待遊客人數從2015年的2.8億人次增加到2019年的3.67億人次，城市旅遊收入從2015年的7041億元（人民幣，下同）增加到2019年的10485億元，4年內增加49%。　

聯盟首屆輪值主席單位為廣州市文化廣電旅遊局。該局局長劉瑜梅表示，將加強廣州、深圳郵輪旅遊合作，推動實施經郵輪母港入境的外籍遊客144小時過境免簽及郵輪團體乘客15天落地免簽的政策落地。　　

她說，將支持深圳金沙灣國際樂園、惠州東升島、喜洲島、江門碧海銀湖等濱海文旅項目開發建設；加強廣州南沙、東莞虎門合作，整合珠江兩岸上下橫檔島、虎門炮台群、鴉片戰爭博物館等優質海防文化遺址資源，共同打造海防遺址國家文化公園，培育海防遺址愛國主義教育跨島研學主題線路。

廣東 南海 遺址

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