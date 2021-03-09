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廣州境外投資 遍及89國和地區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市商務局日前通報，目前經備案登記的廣州市正常經營境外投資非金融類境外項目達1636個，在全球89個國家和地區投資設立。這些項目由1264家境內主體企業投資設立，至2020年底，累計中方協議投資額230.74億美元。

中新社報導，過去五年間，該市對外投資新增項目數量快速增長，項目數和中方投資額約佔歷年累計總數的50%。

廣州企業對外投資方式，正從單打獨鬥向協同並進轉變，形成由大型國有企業引領、以中方境外經貿合作區為基礎的「走出去」體系。

廣州企業直接投資的7家海外經貿合作區（非洲5家、亞洲2家），已有3家園區納入了商務部的統計名單。2020年，該市納入統計的3家境外經貿合作區面積超過572萬平方米，建區企業和入區企業累計投資超過6.5億美元，入駐企業超過80家，上繳東道國稅費347萬美元，為當地提供就業崗位6000多個。　　

廣州某集團副總裁陳潮波稱，該公司作為中國最早進入非洲、南美洲等海外市場的企業之一，現已擁有覆蓋20多個國家和地區的營銷網絡，在加納、肯亞、坦尚尼亞和塞內加爾等國開設了8個生產基地，成為跨國綜合性產業集團。　　

廣州市商務局局長洪謙表示，近年來，廣州企業積極響應一帶一路倡議，深度參與國際分工合作，拓展企業發展空間。下一步，廣州將充分整合各方力量，完善企業「走出去」服務保障體系，通過第三方專業精準的輔導服務，增強優勢產業企業「走出去」的水平和境外風險應對能力。

非洲 一帶一路

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