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雲南鼓勵利用外資 參與國企混改
雲南省政府辦公廳近日印發「雲南省提升利用外資水平政策措施」（下稱「政策措施」），明確了支持外商投資重點產業、鼓勵利用外資參與國企混改、放寬外商投資性公司准入條件等提升利用外資水平的新舉措，此舉將推動雲南省加快建設成為大陸面向南亞東南亞輻射中心。
中新社報導，「政策措施」首先明確了雲南省支持外商投資的重點產業。包括支持外商投資能源裝備製造業、旅遊文化產業、石油煉化產業、煙草配套產業。「政策措施」顯示，雲南省鼓勵利用外資參與國企混改。鼓勵雲南省省屬國有企業積極引進戰略合作者，圍繞高端製造、數字經濟、大健康服務、跨境物流、跨境電商、跨境旅遊、跨境金融、跨境產能合作等重點領域，採取產權轉讓、增資擴股、投資併購、出資新設、上市重組等方式引入外資實施混合所有制改革。
此外，雲南省還放寬外商投資性公司准入條件。「政策措施」明確在中國（雲南）自由貿易試驗區放寬外商設立投資性公司條件，將設立申請前一年外國投資者資產總額降為不低於2億美元，取消境內實繳註册資本或投資企業數量要求。
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