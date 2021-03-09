陸首屆消博會 400全球頭部品牌參展

大陸首個以消費精品為主題的國家級展會—首屆中國國際消費品博覽會（以下簡稱消博會）招展告一段落。海南國際經濟發展局表示，目前已有50多個國家和地區的超400個全球頭部品牌確認參展。

中新社報導，首屆消博會由中國商務部和海南省政府在海口共同舉辦，會期為2021年5月7日至10日。展會展覽總面積為8萬平方米，其中國際展區6萬平方米，分為時尚生活、珠寶鑽石、高端食品保健品、旅居生活及綜合服務展區等五大專業展區。瑞士擔任主賓國，10餘個國家和地區組團參展。

目前瑞士斯沃琪集團、法國歐萊雅集團、英國愛丁頓集團、奧地利品牌施華洛世奇、美國強生公司等品牌確認參展。德國漢斯遊艇、日本資生堂等數十個品牌將在展會上發佈新品。

LVMH集團旗下全球領先的旅遊零售商DFS集團將攜各類品牌精品參會。DFS集團表示，通過參展體現集團對中國大市場和海南自貿港新機遇的重視，推動海南國際旅遊消費中心建設。

境內外免稅經營企業、高端零售商貿企業、大型實體商超和各類電商企業將參會進行採購對接。目前已確定中免集團、華潤萬象城、太古集團等境內外60多家重點頭部企業作為採購商參會。

中國免稅品（集團）有限責任公司董事長彭輝表示，將組織集團全球200餘家門店和專業採購團到會採購。

首屆消博會海南執行工作領導小組副組長兼秘書長、海南國際經發局局長韓聖健稱，消博會既為各國消費精品進入中國市場提供展示交易機會，也為中國各地和各國消費精品銷往世界各地創造商機。

首屆消博會境外展品在展期內進口和銷售享受免稅政策，免稅額度正在制定中。