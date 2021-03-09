十四五開局年 福建再念「山海經」

從2020年中國GDP前50強城市的綜合梳理可見，福建有泉州、福州、廈門、漳州等四個城市入圍，其中泉州、福州首次躋身「GDP超萬億元（人民幣，下同）俱樂部」，分別位居第18位、第23位；而廈門、漳州的GDP分別為6384.02億元和4545.61億元。

中新社報導，在福建，這四個城市均位於沿海地區，它們的GDP總量已占了福建GDP總量的約四分之三。此間經濟研究人士受訪時認為，這從一個側面凸顯了福建沿海地區與山區經濟發展的不平衡。

今年是十四五開局之年，福建省2021年政府工作報告提出，念好新時代「山海經」，穩步實施閩東北、閩西南兩個協同發展區發展規畫，推動重大項目共建、公共資源共享、產業配套協作、生態保護協同、社會治理聯動。

福建省委書記尹力強調，要以閩東北、閩西南兩大協同發展區建設為抓手，推進宜居宜業的新型城鎮化建設，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，加快構建各具特色、優勢互補、山海聯動、城鄉融合的區域發展新格局。

長期以來，由於經濟發展條件、資源禀賦、產業基礎等因素的差異，福建山區與沿海發展不平衡。早在1981年，福建就發出「山海經，是不是福建的根本出路」之問，由此開啟了「抓好山海兩條線」、實施山海協作的區域發展戰略的探索之路。福建山海協作持續多年，但發展不平衡不充分的問題並未解決。

新時代「山海經」驅動下，福建山區以突出的綠色生態優勢吸引境內外客商的目光。在福建今年第一季度集中開工的236個重大項目中，許多產業大項目落戶福建山區。

其中，總投資5億元的三明市永安科宏生物工程健康產業項目，佈局食品、醫藥及日化等行業，產品市場需求大、前景廣闊。建成後預計年產值10億元以上。

總投資60.87億元的南平市聖農白羽肉雞產業集群項目，主要新建肉雞加工、食品加工、生物質發電、冷鏈配送中心和新建改建種雞、肉雞場等項目，推動南平加快打造千億食品產業集群。

再念「山海經」，福建不僅聚焦經濟發展，也突出公共服務資源共享。

福州市兒童醫院牽頭組建福建「閩東北兒科聯盟」，76家醫院在學科建設、科研合作、人才培養、遠程醫療、雙向轉診等領域進行深層合作。