交付量強勁增長 小鵬汽車第4季淨虧損收窄至33.9億

大陸電動汽車製造商小鵬汽車在8日美股開盤前會發布財報，在交付量強勁增長的推動下，第4季虧損人民幣7.9億元（新台幣33.9億元），較前年同期的虧損人民幣13.5億元收窄41.9%。

財報顯示，按照美國通用會計準則（GAAP）計算，小鵬汽車第4季總營收為人民幣28.5億元，較上年同期的人民幣6.4億元增長345.5%。

新浪財經報導，小鵬汽車董事長何小鵬表示，小鵬汽車以強勁的勢頭結束了2020年，在第2款智慧電動汽車P7交付量快速增長的引領下，第4季交付總量再創新高達到12,964輛，這也取得全年強勁的運營和財務業績表現。

何小鵬指出，小鵬汽車堅持致力於為用戶提供具有高度差異化的智慧汽車產品和服務，並擴大銷售和服務網路，這些都支援在2020年取得可喜的成績，並為未來的持續增長賦能。

何小鵬總結，小鵬汽車將繼續致力以技術和數據驅動智慧汽車的變革，做未來交通方式的探索者，作為長期戰略的一部分，正在研發具有行業領先意義的技術和產品，包括下一代的自動駕駛系統和動力總成平臺，這些前沿技術將會應用到未來推出的智慧車型 。

財報提到，去年第4季度總交付量達12,964輛，較2019年同期的3,218輛增長302.9%，較去年第3季的8,578輛增長51.1%。

去年總交付量達27,041輛，較2019年的12,728輛增長112.5%，其中P7交付量達15,062輛。

小鵬汽車副董事長、總裁顧宏地指出，得益於P7規模交付後的快速銷售增長，盈利能力持續提高，具體而言，毛利率在第4季與上季相比提高，並且實現了全年毛利率的首次轉正，這是公司發展史上的一個重要里程碑，反映了商業模式的強大力量。