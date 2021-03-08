A股股王茅台跌破人民幣2,000元大關 今年最低

白酒概念8日再度大幅下挫，僅3檔個股微漲，其餘個股全線下跌，截至收盤，瀘州老窖、山西汾酒跌停，古井貢酒、五糧液、洋河股份等紛紛大跌，而貴州茅台跌4.8%失守人民幣2,000元大關，收在人民幣1960元，是今年來最低點。

第一財經日報報導，白酒類股節後從高位回檔已達30%左右，對於節後至今抱團股出乎市場預料的調整幅度，已有機構開始發聲，表示部分公司「跌破合理價位」，而其中又以抱團股中最為耀眼的白酒行業呼聲最高。

中金公司研報指出，經過近期調整，大陸白酒高階龍頭和次高階多數公司對應今年估值已回落，結合行業增速及未來3到5年的確定性成長趨勢，白酒類股已進入價值布局區間，下跌空間有限。

研報認為，當前白酒高階龍頭對應今年本益比回落至40到42倍（貴州茅台47倍），次高階多數公司本益比落至30到35倍水準，對應節前股價最高點時，茅台和老窖60倍以上，而五糧液則在55倍以上，根據DCF（現金流量折現法）模型，多數重點公司對應今年合理價格已有20%上行空間。

華創證券也表示，基本面堅實支持類股，白酒類股估值消化已基本進入價值區間，再往下將值得買入，預計三月下旬開始，春糖及季報將逐步成為下一階段催化。

標的推薦上，建議優先稀缺性和確定性兼具的高階白酒茅、五、瀘，賺取業績成長的收益空間已經逐步清晰，次高階價格帶在年內低基數下普遍將迎來高增長，結合當下估值性價比及成長彈性，推薦今世緣、水井坊、山西汾酒、古井貢酒、洋河股份。

該機構還表示，考慮在流動性收緊預期、及與其他行業的橫向估值對比，白酒類股估值再度擴張已不具持續性，建議降低全年預期收益率，今年類股收益主要來源於業績成長，核心名酒標的至下半年估值切換，賺取業績成長的收益空間已經逐步清晰。

從長線資金收益視角看，按40到45倍PE中樞估值，茅台等優質資產未來3到5年的複合收益空間重回10%以上，對長線資金的吸引力重新加大。

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