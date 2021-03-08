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陸十四五規劃不設具體成長目標 發改委：不確定性大

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國家發改委副主任寧吉喆。圖／擷取自國新辦
大陸國家發改委副主任寧吉喆。圖／擷取自國新辦

大陸「十四五規劃」綱要草案未設置明確GDP成長目標，但今年度的成長目標則設在6%以上，大陸發改委副主任胡祖才表示，5年內外部環境仍有較大不確定性，不設具體量化增速目標，是為不確定性留有空間，有利於彈性應對。而年度形勢較易研判，實際數字才在年度中確立。

大陸國新辦今舉行例行記者會，由發改委官員出席回答關於「十四五」規劃的經濟相關問題。大陸將今年經濟增速定在GDP增長6%，大陸國家發改委副主任寧吉喆表示，在宏觀政策與市場主體努力下，有把握實現全年經濟社會發展目標的任務。

談及科技自主的重點工作，寧吉喆提及8項重點項目，包含推動大陸國家實驗室建設；基礎研究建設；謀劃「科技創新2030—重大專案」；加強建設重大科技基礎設施；建設國際科技創新中心與國家科學中心；優化多層次創新平台；組織實施融通創新示範工程；推進大眾創業。

對於今年度經濟社會發展目標的政策措施，寧吉喆指出，要保持宏觀政策必要支持力度；是繼續實施惠企紓困政策、用好改革政策，包含企業、財稅與價格等體制改革；明確科技發展與產業政策導向；注重需求側管理；以及推進綠色低碳循環發展。

記者會

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