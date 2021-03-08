陸不設未來5年經濟增長目標 陸發改委：不代表放棄增速

大陸十四五規劃綱要草案中，未有如十三五規劃般設定未來5年經濟增長目標，只提到經濟運行保持在合理區間，每年視乎情況提出，至於今年的經濟增長目標為6%以上。對此，大陸國家發改委副主任胡祖才指出，將國內生產總值(GDP)指標設定為年均增長保持在合理區間，是以往5年規劃中的首次，充分把握十四五發展趨勢及內外環境，經過慎重的多方面比較，深入論證而作出調整。

據香港電台報導，被問到為何十四五規劃沒有設定經濟增長目標，胡祖才表示，這並不意味不要GDP增速，十九屆五中全會提到，2035年人均GDP要達到中等發達國家水平，代表未來15年大陸GDP的增速要保持在合理區間。同時，其他主要指標例如失業率、碳排放強度，與GDP亦相關連，數據實際隱含經濟增速，要與潛在經濟增長率保持一致。

他表示，GDP是衡量大陸國家發展水平的核心指標，反映經濟綜合實力及國際競爭力，所以主要指標仍然保留GDP指標。