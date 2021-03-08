聽新聞
test
0:00 / 0:00

前兩月出口大躍進 中美貿易增速最高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
1-2月大陸外貿進出口總值5.44兆元人民幣，同比增長32.2%。圖為廈門港東渡碼頭。（中新社資料圖片）
1-2月大陸外貿進出口總值5.44兆元人民幣，同比增長32.2%。圖為廈門港東渡碼頭。（中新社資料圖片）

大陸海關總署7日公布的最新數據顯示，1-2月大陸外貿進出口總值5.44兆元（人民幣，下同），同比增長32.2%。其中，出口同比增長50.1%，進口增長14.5%；貿易順差6758.6億元。

中新社報導，2月當月，中國大陸外貿進出口總值同比增長57%。其中，出口同比增長139.5%；進口增長10.3%。

分國別看，前兩個月中國大陸對主要貿易夥伴進出口均在增長。其中，中美貿易增速最高，達69.6%；中歐次之，達39.8%；東協國家繼續保持中國大陸第一大貿易夥伴，貿易額同比增長32.9%。

分產品看，機電產品出口增長迅速。前兩個月，大陸自動數據處理設備及其零部件出口增長68.5%；手機出口增長49.2%；汽車（包括底盤）出口增長93.4%。

進口方面，中國大陸進口鐵礦砂、原油、天然氣數量在增加，大豆進口量比去年同期微降0.8%，煤進口量同比減少近40%。

大陸海關總署表示，前兩個月中國大陸外貿進出口增幅明顯主要因為歐美等主要經濟體生產、消費景氣度回升，外需增加帶動出口增長；大陸國內經濟持續穩定恢復，拉動進口快速增長。此外，受疫情影響去年1-2月中國大陸進出口同比下降9.7%，基數較低也是今年增幅較大的原因之一。

大陸海關總署稱，前兩個月外貿實現「開門紅」，為全年開一個好頭。但新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際形勢中不穩定不確定因素增多，世界經濟形勢複雜嚴峻，外貿穩增長仍任重道遠。

海關

延伸閱讀

汪洋赴人大台灣團 稱台海形勢複雜、風險不可低估

大陸從製造業大國到強國還有多遠 苗圩：至少30年

疫後經濟復甦 大陸前2月外貿進出口額增32.2%

大陸女星照片抄襲EXO伯賢　網揪「二維碼掃出來還是人家專輯」

相關新聞

前兩月出口大躍進 中美貿易增速最高

大陸海關總署7日公布的最新數據顯示，1-2月大陸外貿進出口總值5.44兆元（人民幣，下同），同比增長32.2%。其中，出...

陸出口開門紅 前兩月增60%

大陸海關總署昨（7）日公布，以美元計價，今年前兩個月進出口數據表現亮麗，實現外貿開門紅，出口4,688.7億美元，增長6...

大陸2月外匯儲備32050億美元

大陸國家外匯管理局7日公布數據顯示，截至2021年2月末，中國大陸外匯儲備規模為32050億美元，較1月末小幅下降57億...

德陽發力 打造西部數字經濟重鎮

為了助力大陸西部數字（台灣稱數位）經濟重鎮建設，四川德陽天府數谷核心區規劃了32平方公里的數字新城，聚焦「工業互聯網、大...

碧螺春茶今年增產 漲價2成

2021蘇州吳中洞庭山碧螺春茶新聞通氣會6日披露，今年，碧螺春茶將於3月16日起批量上市。相較去年，碧螺春茶的產量增加了...

都市女性養寵紓壓 催熱寵物經濟

婦女節臨近，在長沙從事房地產銷售工作的「80後」楊婧，為自己準備一份特殊的禮物—家庭新成員「飯糰」，希望這隻三個月大的泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。