前兩月出口大躍進 中美貿易增速最高

大陸海關總署7日公布的最新數據顯示，1-2月大陸外貿進出口總值5.44兆元（人民幣，下同），同比增長32.2%。其中，出口同比增長50.1%，進口增長14.5%；貿易順差6758.6億元。

中新社報導，2月當月，中國大陸外貿進出口總值同比增長57%。其中，出口同比增長139.5%；進口增長10.3%。

分國別看，前兩個月中國大陸對主要貿易夥伴進出口均在增長。其中，中美貿易增速最高，達69.6%；中歐次之，達39.8%；東協國家繼續保持中國大陸第一大貿易夥伴，貿易額同比增長32.9%。

分產品看，機電產品出口增長迅速。前兩個月，大陸自動數據處理設備及其零部件出口增長68.5%；手機出口增長49.2%；汽車（包括底盤）出口增長93.4%。

進口方面，中國大陸進口鐵礦砂、原油、天然氣數量在增加，大豆進口量比去年同期微降0.8%，煤進口量同比減少近40%。

大陸海關總署表示，前兩個月中國大陸外貿進出口增幅明顯主要因為歐美等主要經濟體生產、消費景氣度回升，外需增加帶動出口增長；大陸國內經濟持續穩定恢復，拉動進口快速增長。此外，受疫情影響去年1-2月中國大陸進出口同比下降9.7%，基數較低也是今年增幅較大的原因之一。

大陸海關總署稱，前兩個月外貿實現「開門紅」，為全年開一個好頭。但新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際形勢中不穩定不確定因素增多，世界經濟形勢複雜嚴峻，外貿穩增長仍任重道遠。