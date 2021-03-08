迎她經濟 三亞免稅店優惠開打

「三八」婦女節將至，業界看好中國大陸女性消費，三亞多家離島免稅店集中釋放惠客政策，迎戰三月的「她經濟」消費潮，共同為消費者營造具備度假感的享受型消費體驗。

中新社報導，據海南省商務廳統計，牛年春節假期，海南離島免稅店銷售額超過15億元（人民幣，下同），相較疫情前的2019年春節假期實現翻番。其中以女性顧客為主的香化產品占據大頭，在離島免稅板塊女性消費呈現驚人潛力。

「三八」婦女節是女性消費的高峰時期之一。三亞免稅店推出不同的優惠活動。三亞國際免稅城是三亞目前體量最大的免稅店。為迎接「三八」婦女節，三亞國際免稅城開展以「流金歲月，奢享免稅」為主題的專屬女性回饋活動。當天單人名下免稅品消費滿38000元的女性顧客，可參與10克金條等獎品的抽獎。此間顧客登錄網上商城可領取800元優惠券，線上還有多款「閃購」商品低至6.5折，部分商品享3件8折優惠。

位於三亞市區的另兩家免稅店則將惠客活動時間拉長。三亞海旅免稅城即日起到3月10日，關注店家公眾號可直接領取總額500元的無門檻電子消費券。該免稅城在同期施行多重惠客措施：大牌香化商品3件8折、指定商品單件7.5折、服裝箱包低至5折起、進口酒3件8折、高檔腕表首飾最高可享10倍積分等。

「既要實惠，也要品位。」中服三亞免稅公園市場部總經理劉京表示，中服免稅盼通過互動場景，幫助消費者瞭解品牌文化與商品知識，而不僅是「低價」「排隊」「搶購」的購物印象。