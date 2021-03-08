人大代表陳國鷹：未來十年 拚6G升級

大陸全國人大代表、福建國脈集團有限公司董事長陳國鷹7日受訪時建議，集成大陸國家力量加快6G技術研發，構築未來新優勢。

中新社報導，大陸十三屆全國人大四次會議正在北京舉行，政府工作報告提出，要「強化國家戰略科技力量」「實施好關鍵核心技術攻關工程」。

根據美國6G聯盟成員三星電子發布的6G白皮書，6G標準的完成和最早的商業化預計可能在2028年，而大規模商業化可能在2030年左右。對此，陳國鷹認為，未來十年要面對6G的升級挑戰，這不是普通意義的5G向6G的通信技術迭代升級，而是一場劃時代意義的科技革命。

陳國鷹指出，由於6G技術太赫茲頻段處於電子學向光子學的過渡頻段，需要突破傳統無線通信理論。同時，必須面對高頻無線特徵下應用材料等基礎問題的戰略升級，如超材料的天線和射頻器件、光子芯片取代矽基電子芯片等，這些都考驗全球6G供應鏈的科技實力。

為什麼要加速研發6G？陳國鷹認為，從科技角度上看，只有6G才能真正實現萬物互聯。目前的無線通信只覆蓋了全球約70%以上的人口、20%的陸地面積和不到6%的地表面積；而6G通過衛星互聯網可以實現對地球的立體覆蓋，真正做到萬物互聯，同時可以為全球處在偏遠和落後地區的20幾億人口提供寬帶互聯網服務。

6G技術在峰值速率、時延、流量密度、連接數密度、移動性、頻譜效率、定位能力等方面遠優於5G。陳國鷹指出，中國大陸不能在5G技術上停留太長的時間，這樣會失去6G技術研發的時間窗口。

面對6G標準制訂和6G供應鏈的競爭，陳國鷹建議，中國大陸應集成國家力量加快6G研發，以國家戰略性需求為導向推進6G技術創新優化，不能寄希望於單一企業做全產業鏈的研發。