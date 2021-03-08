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杭州嚴控房貸 上海「打補丁」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

3月首周，杭州、上海、北京、深圳等城市房地產市場再現一輪密集的調控收緊潮，部分城市樓市政策連續加碼。3月前4天，就有10餘個房地產相關的政策或信息推出，一天之內多個城市推出樓市新政已不鮮見。　

中新社報導，3月3日，杭州市發布樓市調控新政，強調防範經營貸、消費貸違規流入房地產市場，並將法拍房納入限購。這是杭州在1月27日的樓市調控升級之後，再度對樓市出手。同日，上海再為樓市「打補丁」，提出按優先購房政策購買的新建商品住房限售5年、強化住宅用地供應管理措施。

深圳市規劃和自然資源局也在3日公布，擬對「深圳市城市規劃標準與準則」局部內容進行動態修訂，修訂後，深圳新建商務公寓或將成為歷史。此外，北京、無錫、海口等多個城市也在近期發布房地產相關政策。

據中原地產市場研究部統計，今年以來，大陸各地各種房地產相關調控和信息發布已近百次。同時，重點城市土地市場也出現重大變化：「住宅用地一年最多只供應三次」。近日，天津、鄭州、青島、南京、濟南、福州等陸續曝出擬對住宅用地實施集中供應的消息。

中指研究院指數事業部研究總監曹晶晶指出，如果以2020年的供地情況計算，土地集中出讓政策實施後，上海、杭州、南京、武漢、青島等城市單次集中供地將超40宗。一次性推出大量土地將分流房企資金，客觀上帶動土地市場溢價率下行，給土地市場降溫。土地集中供應後，將在未來1-2年內形成住宅新盤項目集中入市的情形，有效降低因供需矛盾帶來的「哄搶」現象。

「銀根」和「地根」是樓市兩條命脈，也被視為長效機制的重要組成部分。而今年這兩者均出現重大的政策調整，土地和金融開始成為調節樓市供需的重要方式。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，近期土拍政策的調整將與房企融資「三道紅線」、房貸集中度政策一起，逐步形成對房地產市場的長效調控。

房地產 深圳 上海

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