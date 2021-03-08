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廣州公寓 成交暴漲400％

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2月是春節假期，當月廣州商用物業整體供求較淡靜，與去年同期對比，寫字樓（辦公樓）及商鋪成交量均明顯下降，但公寓成交則有較大幅度的上漲，增幅逾400%。

中新社報導，合富大數據顯示，2月廣州市寫字樓成交量為7329平方公尺，環比1月下降86%，同比下降30%。僅黃埔區、番禺區、南沙區和花都區等4個外圍區域錄得成交量。商鋪成交量為17569平方公尺，環比下降44%，各區域成交環比1月均普遍下降，僅番禺區成交量近萬平方公尺，淡季特徵明顯。

相比寫字樓和商舖，2月廣州公寓的成交量則取得相當不錯的成績。當月，廣州公寓成交量為51359平方公尺，環比1月下降49%，但同比去年則上升474%。同比升幅比例頗大主要由於去年疫情因素，但若對比2019年同期，亦有5%左右的小幅上升。

合富輝煌（中國）商業地產總經理潘耀曦表示，2月作為春節月較為特殊，通常情況為年內商用物業成交量低位月份。從公寓成交來看，隨著中國大陸疫情得到控制，商業市場逐步恢復，去年2月公寓成交接近冰點，2021年春節已有大幅度的提升，並回歸疫情前同期水平，成為三類商用物業中最快回歸正常成交的。他預計，隨著春節所在月的過去，寫字樓成交量將迅速回升，商鋪逐步走出淡季。

春節 疫情

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