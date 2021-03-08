都市女性養寵紓壓 催熱寵物經濟

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
隨著現代都市生活節奏加快，「萌化人心」的寵物愈來愈俘獲大陸都市粉領族的心。圖為長沙一家萌寵咖吸引粉領族。（中新社）
隨著現代都市生活節奏加快，「萌化人心」的寵物愈來愈俘獲大陸都市粉領族的心。圖為長沙一家萌寵咖吸引粉領族。（中新社）

婦女節臨近，在長沙從事房地產銷售工作的「80後」楊婧，為自己準備一份特殊的禮物—家庭新成員「飯糰」，希望這隻三個月大的泰迪寵物狗能成為生活好伴侶。

中新社報導，隨著現代都市生活節奏加快，年輕一代尤其是都市女青年，面臨著愈來愈多來自工作、生活及家庭的多重壓力。「招商信諾人壽2020中國健康指數白皮書」顯示，大陸女性面臨職場和家庭兩端的壓力，受到的不可控壓力是男性的近兩倍。

能「萌化人心」的寵物愈來愈俘獲大陸都市女青年的心，這一現象，正孕育著一門千億元人民幣級的生意。艾媒咨詢數據顯示，大陸寵物市場規模在2015年至2019間翻了2倍，增長率20%。

湖南省寵物診療行業協會秘書長屠迪表示，寵物其實寵的不是物，而是人的心，其對家庭和寵主的意義不再局限於財產，更是精神的寄託。

京東近日發布的「2021女性精緻養寵圖鑒」顯示，女性用戶成線上寵物消費主力軍，她們購買智能養寵用品、寵物精神娛樂類產品、寵物健康保健類產品、寵物服飾類的成交額分別同比提升6倍、3倍、4.5倍和2.7倍。

線下的寵物美容院、寵物服裝店等也在快速布局。屠迪表示，目前長沙的寵物相關門店每年增加約10%至20%。

那些財力有限或平日沒時間養寵的都市女性，則選擇在閒暇之日到貓咖狗咖「吸貓擼狗」，放鬆心情。長沙一家萌寵咖老闆李晶表示，來「吸貓擼狗」的大多是女孩子，受其影響，一些都市中老年人對寵物的喜愛程度也不斷提高。

屠迪表示，寵物行業從業者的結構也在改變，以前湖南農大動物醫學專業一個班僅有三四個女生，現在女生居多。可以預見的是，未來寵物醫、食、住、行等相關產業仍將保持高速發展，全產業各階段人才、產品、創新需求急速增長，寵物產業各分支的服務、產品會進一步換代升級。

寵物 青年

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