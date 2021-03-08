碧螺春茶今年增產 漲價2成

2021蘇州吳中洞庭山碧螺春茶新聞通氣會6日披露，今年，碧螺春茶將於3月16日起批量上市。相較去年，碧螺春茶的產量增加了10%左右；特一級碧螺春茶的價格也上漲了15%至20%，預計產地均價在每500克6800元（人民幣，下同）以上。

中新社報導，碧螺春茶位列中國十大名茶之一，產於吳中區太湖畔的洞庭山。因其條索纖細、銀綠隱翠、捲曲呈螺形而得名。具有香氣清香高雅、滋味鮮醇回甘、湯色嫩綠明亮、葉底幼嫩多芽等特徵。每年清明節前夕，當地的茶農都會開始張羅摘茶、製茶。

去年，受新冠肺炎疫情的影響，碧螺春產量較前一年減少20%左右，為了填補採茶工的空缺，當地甚至動員了不少大閘蟹蟹農加入到採茶的行列中。

吳中區洞庭（山）碧螺春茶業協會秘書長葉國平表示，今年入春以來，洞庭山碧螺春茶產區氣溫總體較高，雨水充沛、光照充分，奠定了春茶生長適宜的溫度和濕度條件。碧螺春茶長勢良好，採摘期比去年提早4到5日，目前已有零星採摘。綜合現有的天氣有效積溫指數和茶樹生長監測點茶葉新梢萌芽情況，預計3月10日左右洞庭山碧螺春茶將少量開採上市，3月16日後洞庭山碧螺春茶將批量上市。

葉國平表示，今年洞庭山碧螺春茶產量預估將比去年增產10%左右。但由於洞庭山碧螺春茶總體呈供不應求趨勢，因此價格仍繼續走高，預計今年特一級洞庭山碧螺春茶產地均價在每500克6800元以上。根據製茶師的水平和茶樹年齡等因素，價格還會出現一定變化，極品碧螺春茶的價格預計達到每500克2萬元人民幣。