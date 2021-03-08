德陽發力 打造西部數字經濟重鎮

為了助力大陸西部數字（台灣稱數位）經濟重鎮建設，四川德陽天府數谷核心區規劃了32平方公里的數字新城，聚焦「工業互聯網、大資料、人工智慧、電子競技、軟體工程」五大產業，奮力推進面積約4平方公里的「鳳翥湖數字小鎮」建設，建設用地約4000畝。

據了解，「鳳翥湖數字小鎮」包含德陽「智慧之心」、人工智慧研發中心、人工智慧產業孵化園、軟體和資訊服務產業園、新媒體和電子商務產業園、智慧城市和大資料管理運營中心（智慧社會治理中心、工業互聯網賦能中心），和人才公寓七大項目。其中，「智慧之心」專案已於去年啟動，數字產業孵化園正在進行內部裝修工程，力爭實現3月底建成投用。

作為當地「鳳翥湖數字小鎮」重點配套基礎設施、五大湖區生態修復和保護工程項目（一期），正在如火如荼地建設中。目前，相應的要素保障、基礎配套已基本完善，「雲上天府」大資料產業園、萬石控股「德陽數字小鎮」、「58同城」未來產業學院總部相繼落地，中電、華為、軟通、優刻得等項目簽約落戶產業園。還有微福思西部軟體評測中心、「萬物互通」直播產業園、聚美優品跨境電商直播基地、非凡體育等項目，也紛紛看好德陽數字經濟的未來發展。

目前，天府數谷正在與市級相關部門研討擬定計畫，設立人才特區，引進更多數字經濟人才，依託31所職業院校、14萬在校生等職教優勢，打造大陸西部數字藍領基地。