大陸2月外匯儲備32050億美元

大陸國家外匯管理局7日公布數據顯示，截至2021年2月末，中國大陸外匯儲備規模為32050億美元，較1月末小幅下降57億美元，降幅為0.18%。

此外，截至2021年2月末，中國大陸黃金儲備6264萬盎司；按SDR（特別提款權）計，中國大陸外匯儲備為22268.17億SDR。

中新社報導，大陸外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，2021年2月，中國大陸外匯市場運行穩定，市場預期更趨理性。國際金融市場上，受新冠肺炎疫苗進展、主要國家財政政策及通脹預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家債券資產價格下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模小幅下降。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，隨著中國大陸國內經濟穩步復甦，人民幣資產表現出較大吸引力，國際收支有望保持基本平衡，為外匯儲備規模保持穩定提供了條件。但也要看到，全球疫情防控和經濟復甦仍面臨較大不確定性，近期大宗商品價格漲勢較快，主要經濟體通脹預期升溫，國際金融市場波動加大，這些都將對外匯儲備規模的穩定形成擾動。

王春英稱，展望未來，全球疫情防控和經濟復甦仍面臨較多不確定性，國際金融市場波動性較大。但中國大陸將更好統籌疫情防控和經濟社會發展，保持國際收支基本平衡，有利於外匯儲備規模基本穩定。