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汪洋赴人大台灣團 稱台海形勢複雜、風險不可低估
大陸全國政協主席汪洋今日表示，台海形勢依然嚴峻複雜，風險挑戰不可低估，但主動權與主導權在大陸這邊，要堅持一中原則與「九二共識」，堅決遏制台獨。
大陸全國兩會（人大、政協）現正在北京舉行，汪洋參加大陸全國人大「台灣代表團」審議時，做上述表示。
據大陸官媒央視新聞報導，汪洋說，「台海形勢依然嚴峻複雜，風險挑戰不可低估，但主動權與主導權始終在我們這一邊。要學習貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述，堅持一個中國原則與『九二共識』，堅決遏制台獨分裂活動，促進兩岸關係和平發展。落實完善『惠台利民』政策，團結領導台灣同胞共擔民族大義，共襄復興偉業。」
汪洋在今年大陸全國政協開幕會上提及涉台部分時表示，將促進兩岸經濟文化交流等開展調研協商，以及舉辦辛亥革命110周年紀念活動，但未提及「九二共識」。
另外，台盟中央副主席吳國華在大陸全國政協第二次全體會議上表示，建議進一步鼓勵兩岸同胞，特別是青少年，共同開展對中國歷史文化與國情的學習了解，「培育新時代兩岸青年共同的家國情懷」。
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