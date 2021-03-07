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大陸從製造業大國到強國還有多遠 苗圩：至少30年

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸前工信部長苗圩7日表示，大陸實現製造強國目標至少還需30年。(香港經濟日報)
大陸前工信部長苗圩7日表示，大陸實現製造強國目標至少還需30年。(香港經濟日報)

大陸雖早有「世界工廠」之稱，但從「製造大國」到「製造強國」仍有相當距離，大陸全國政協經濟委員會副主任、前工信部長苗圩7日表示，實現製造強國目標至少還需30年。

中國青年報報導，苗圩在大陸全國政協十三屆四次會議上，就推動製造業高品質發展作大會發言。他表示近年來，中國製造業發展成就很大，但大而不強、全而不優的局面並未得到根本改變，基礎能力依然薄弱，關鍵核心技術受制於人，「卡脖子」、「掉鍊子」風險明顯增多。

苗圩指出，製造業佔國內生產總值（GDP）比重，下降得過早、過快，不僅拖累當期經濟增長，影響城鎮就業，還會帶來產業安全隱患，削弱中國經濟抗風險能力和國際競爭力。

苗圩提到，這次對抗新冠肺炎疫情，大陸完備的製造業體係發揮了重要作用；近年來各方面對製造業發展的重視程度、支持力度都有了很大提高，但全社會對加快發展製造業並未完全形成共識。

苗圩表示，必須深刻吸取歷史教訓，進一步強調製造業的戰略地位和作用，保護大陸最完整的產業體系，提升產業鏈供應鏈自主可控能力，保護好幾十年來攢下的家底。

哈爾濱電氣集團董事長斯澤夫表示，大陸已經實現從落後的追趕者到並跑者的轉變，對於製造業仍存在的問題，主要是三點軟實力「不如人」：創新能力和創新水平、產品質量和品牌、管理水平和效益，特別是盈利能力。

斯澤夫認為，大陸的十四五規劃已經開始，大陸的製造業一定能夠抓住這個機會，迅速補上自己短板。

新冠肺炎 疫情

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