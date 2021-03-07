疫後經濟復甦 大陸前2月外貿進出口額增32.2%

大陸海關總署今天發布前2個月外貿分析數據，今年前2個月，大陸外貿進出口5.44兆元（人民幣，下同），同比增長32.2%。

據大陸海關統計，其中，出口3.06兆元，增長50.1%；進口2.38兆元，增長14.5%。前2個月外貿進出口增幅明顯、淡季不淡，延續了去年6月以來進出口由負轉正、持續向好的態勢，主要有以下三方面原因：

一是歐美等主要經濟體生產、消費景氣度回升，外需增加帶動出口增長。今年以來，歐美經濟尤其是製造業景氣度明顯回升，美歐製造業PMI指數維持高位。同時受益於財政刺激計劃，歐美等主要經濟體消費復甦，對大陸產品需求增加。前2個月，大陸對歐美日出口增長59.2%，高於出口整體增幅。此外，今年春節假期多數製造業從業人員選擇了就地過年，廣東浙江等外貿大省不少企業春節期間都維持了生產，以往過完年才能交付的訂單現在都正常交付了。

二是大陸經濟持續穩定恢復，拉動進口快速增長。今年1、2月，大陸經濟總體延續擴張態勢，製造業PMI指數已連續12個月位於榮枯線上，多數行業生產指數和新訂單指數高於臨界點。年後進入產銷旺季，市場需求有望進一步回升，企業對未來預期更加樂觀。調研顯示，部分企業提前備貨，主要進口集成電路（積體電路）、能源資源性產品，如集成電路、鐵礦砂、原油進口量分別增長36%、2.8%、4.1%。

三是受新冠疫情影響，去年前2個月進出口同比下降9.7%，基數較低也是今年增幅較大的原因之一。但即使與正常年份相比，比如2018、2019年同期，進出口增速也有20%左右。

從大陸海關監管貨運量等看，貨運量、集裝箱等與進出口值態勢基本吻合。前2個月，大陸海關監管進出口貨運量7.4億噸，增加6.5%；監管集裝箱1691萬箱次，增加17.7%，其中重箱1178萬箱次，增加32.7%；監管進出境運輸工具371萬（輛、艘、節、架次），增加3%。

大陸前2個月外貿實現開門紅，為全年開了一個好頭，調查顯示，近期出口企業反映出口訂單增加、對未來2-3個月出口形勢表示樂觀的比例均有所提升。同時也要看到，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際形勢中不穩定不確定因素增多，世界經濟形勢複雜嚴峻，外貿穩增長任重道遠。