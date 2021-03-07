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陸前工信部長：陸製造業大而不強 實現製造強國需30年
中國大陸工業和信息化部前部長苗圩表示，在全球製造業四級梯隊格局中，中國大陸處於第三梯隊，實現製造強國目標至少還需30年。
據香港電台報導，苗圩出席大陸全國政協會議第二次全體會議，並在大會發言。他表示，近年中國製造業發展成就很大，但大而不強、全而不優的局面並未得到根本改變，基礎能力依然薄弱，關鍵核心技術受制於人，「卡脖子」、「掉鍊子」風險明顯增多，製造業佔GDP的比重下降得過早、過快，拖累當期經濟增長，將帶來產業安全隱患，削弱經濟抗風險能力和國際競爭力。
苗圩指出，忽視傳統產業改造提升、用服務業代替製造業拉動經濟增長等觀點有一定市場，對製造業發展帶來嚴重困擾，認為要保持製造業比重基本穩定，加快製造強國建設步伐，保護中國最完整的產業體系，提升產業鏈、供應鏈自主可控能力。另外，加快健全有利於製造業高質量發展的體制機制，推進創新鏈和產業鏈深度融合，加快建設人才隊伍。
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