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路透：陸官方出手遏制金融泡沫，放手處理沉屙舊疾

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
路透引述消息人士稱，近期收到指導，要求控制今年信貸投放規模。中新社資料照片
路透引述消息人士稱，近期收到指導，要求控制今年信貸投放規模。中新社資料照片

路透報導，大陸金融監管部門正著手遏制國內金融泡沫，以穩定因新冠疫情而快速攀升的宏觀槓桿率；今年定下的6%經濟增長目標，是2008年金融危機以來難得的輕鬆可達，這使得官方可以放開手腳處理過去多年積累的沉屙舊疾。

一位消息人士稱，近期收到窗口指導，要求控制今年信貸投放規模，今年的定位是在維持經濟穩定的前提下，控制管理金融泡沫，...收緊格局已定。

另一位消息人士也表示，1月包括國有大行在內的部分銀行，已經收到指導，所以當月金融數據個別指標出現異常，例如表外融資規模大幅突破歷史新高，也明顯超過季節性的需求，因年初企業信貸需求旺盛，但遭遇信貸規模管控，所以繞道票據解決問題。

多位消息人士透露，金融監管部門近期指導部分商業銀行控制年內信貸投放規模，並嚴查個人經營貸違規流入股市和房地產市場。

上述人士指出，監管此舉符合情理且十分必要，市場對此也有一定預期。去年疫情期間較寬鬆的宏觀政策已經積累不少風險，包括宏觀槓桿率快速攀升，以及銀行系統壞帳壓力較大。

國家金融與發展實驗室日前發布的報告顯示，2020年中國大陸宏觀槓桿率從2019年底的246.5%攀升至270.1%，增幅為23.6個百分點，是2009年以來升幅最高的一次。銀保監會主席郭樹清日前表示，今年銀行體系需要處置的不良貸款可能還會增長，甚至會延續到明年，去年全年處置不良資產人民幣3.02兆元。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威認為，今年是金融海嘯以來難得的一年，政府完全沒有保增長的壓力。今年經濟增長目標定在6%以上，超額完成沒懸念。這使得政府可以放開手腳去處理一些過去多年累積下來的老大難問題。

他認為，從這個大背景來看，未來幾個月比較好的經濟數據，將為官方繼續提供一個難得的時間窗口，去控制信貸規模，穩定宏觀槓桿率。

疫情 金融海嘯

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