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嚴防「店大欺客」 大陸約談網約車巨頭滴滴

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸交通運輸部5日約談網約車平台滴滴公司。圖／取自新浪網
大陸交通運輸部5日約談網約車平台滴滴公司。圖／取自新浪網

又一家互聯網巨頭被約談！大陸交通運輸部5日約談大陸網路叫車平台「滴滴公司」，要求其切實履行企業主體責任，保障駕駛員和消費者合法權益，嚴防「店大欺客」。

路透引述大陸交通運輸部官網發布的新聞稿指出，滴滴公司近期在大陸部分城市調整經營策略準備工作不充分、溝通評估不到位、涉嫌侵害駕駛員合法權益，受到社會廣泛關注。

約談還要求，滴滴公司要科學調整經營策略、依法依規規範自主定價行為、保護駕駛員和消費者的合法權益，嚴防「店大欺客」。同時，要堅決履行社會責任、關心關愛駕駛員群體、完善利益分配制度、合理調整抽成比例。

大陸國務院反壟斷委員會之前已發布關於平台經濟領域的反壟斷指南，明確「大數據殺熟」可能構成濫用市場支配地位差別待遇行為。

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