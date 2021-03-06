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李克強：陸今年GDP增逾6%

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
大陸國務院總理李克強在政府工作報告中，將今年經濟增速預期目標設定為6%以上。（新華社）
大陸國務院總理李克強在政府工作報告中，將今年經濟增速預期目標設定為6%以上。（新華社）

大陸13屆全國人大四次會議昨（5）日開幕，國務院總理李克強在政府工作報告中，將今年經濟增速預期目標設定為6%以上。專家解讀此一目標並不是要去搞強刺激，也反映決策層對全球經濟復甦較市場預期謹慎理性。

去年因為新冠疫情，大陸並沒有訂GDP成長目標。對於大陸今年經濟成長情形，市場估計在8%至8.5%之間。

李克強表示，今年發展主要預期目標是：國內生產總值（GDP）增長6%以上，城鎮新增就業1,100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格（CPI）漲幅約3%左右，進出口量穩質升，國際收支基本平衡；生態環境品質進一步改善，單位國內生產總值能耗降低3%左右。

李克強指出，經濟增速是綜合性指標，今年預期目標設定為6%以上，考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高品質發展。經濟增速、就業、物價等預期目標，體現保持經濟運行在合理區間的要求，與今後目標平穩銜接，有利實現可持續健康發展。

第一財經引述中信證券研究所副所長明明表示，目標6%以上是一個範圍，並不是一個固定數值，今年經濟增速目標是比較容易實現的。

光大銀行金融市場部分析師周茂華分析，設定6%的GDP目標，反映決策層對全球經濟復甦較市場預期謹慎理性。一方面是沒有採取短期強刺激政策，另一方面，主要是與「十四五」的中高速或潛在增速相銜接，釋放大陸經濟不僅追求經濟高增長，更需要注重經濟發展品質。

渣打銀行首席經濟學家丁爽認為，6%以上的目標是很容易實現的，如果十四五的第一年目標設太高了，後面就不太好設。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，設定6%以上的目標，其實沒有太大意義，因為肯定會完成；但告訴大家的是目標並沒有被放棄，明年很可能還是有目標，其實也是為了配合2035年長期目標計畫。

周茂華則預估，依據今年GDP目標和通膨預測目標，今年廣義貨幣供應M2同比增速應該落在9%至10%附近。

值得注意的是，今年政府報告中未提及降準降息，明明認為，從今年來看，降準降息這些政策肯定沒有必要，2020年是應對疫情的特殊年份，因此降準降息次數較多。今年整個宏觀經濟已回歸正常化，降準、降息今年出現機率不大，符合市場預期。

降息 GDP 李克強

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