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虧太大 海底撈免費小菜牛肉換素肉 上海先試點

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
海底撈自助小料台的免費小菜牛肉粒，換成與牛肉粒外觀相似的植物蛋白新品，上海先試點。取自藍鯨財經截圖
海底撈自助小料台的免費小菜牛肉粒，換成與牛肉粒外觀相似的植物蛋白新品，上海先試點。取自藍鯨財經截圖

海底撈自助小料台的免費小菜牛肉粒，恐怕將收費才能供應了。每日經濟新聞報導，上海有31家海底撈門店，正率先試點免費小菜牛肉換素肉，提供與牛肉粒外觀相似的植物蛋白新品「味伴侶」。

大陸網友在社交平台上，紛紛抱怨「海底撈牛肉粒沒了，我哭了」、「小料臺上沒了牛肉粒的番茄湯，仿佛沒了靈魂」。

海底撈最新財報預示，2020年度淨利潤相較2019年度的淨利潤下降約90%。消費者質疑，免費小菜縮水，恐怕是考量減少虧損。

藍鯨財經報導，海底撈表示，換成「味伴侶」是為減少浪費。因為很多顧客將牛肉粒小料，當作正菜菜品，無限制取用，造成了浪費，

每日經濟新聞報導，從小料台下架後的牛肉粒，被列入菜品菜單單獨供應，每份約50g，售價為人民幣0.8元。

海底撈

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