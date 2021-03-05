大陸今年GDP增長設定6%以上 專家：不搞強刺激

大陸國務院總理李克強在政府工作報告中，將今年經濟增速預期目標設定為6%以上。對此，專家解讀此一目標並不是要去搞強刺激，也反映決策層對全球經濟復甦較市場預期謹慎理性。

第一財經引述中信證券研究所副所長明明表示，目標6%以上是一個範圍，並不是一個固定數值，今年的經濟增速目標是比較容易實現的。他認為，設定此一目標並不是要去搞強刺激，或是追求一個過高的目標，此一目標有助於穩定市場預期，給市場信心。

光大銀行金融市場部分析師周茂華分析，設定6%的GDP目標，反映決策層對全球經濟復甦較市場預期謹慎理性。設定GDP為6%的目標，而不是更高，一方面是沒有採取短期強刺激政策；另一方面，主要是與十四五的中高速或潛在增速相銜接，釋放大陸經濟不單單追求經濟高增長，更需要注重經濟發展品質，繼續以供給側結構性改革為主線，通過改革釋放經濟活力與潛能。

他預估，依據今年GDP目標和通膨預測目標，今年廣義貨幣供應M2同比增速應該9%至10%附近。

渣打銀行首席經濟學家丁爽也認為，6%以上的目標是很容易實現的，如果十四五的第一年目標設太高了，後面就不太好設。設6%以上的目標，讓大家有空間，追求高品質增長，不追求太高的增長率。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，設定6%以上的目標，其實是沒有太大意義的，因為肯定會完成的，但告訴大家的是目標並沒有被放棄，明年很可能還是有目標。去年沒有目標只是一種非常態，常態還是有一個大致的經濟增速的區間，這其實也是為了配合2035年長期目標的計畫。

值得注意的是，今年政府報告中未提及降準降息，對此，明明認為，從今年來看，降準降息這些政策肯定是沒有必要，2020年是應對疫情的特殊年份，因此降準降息次數較多。今年整個宏觀經濟已回歸正常化，降準、降息在今年出現的機率不大，符合市場預期。

明明稱，政府工作報告中，凸顯貨幣貨幣政策要直達實體經濟支持實體經濟的方向，包括信用貸款、貸戶、支持科創企業等，貨幣政策更加精準，在總量保持中性穩定的背景下，需要用更多的創新性、結構性政策去支持經濟薄弱環節，比如三農、小微、科創企業等。