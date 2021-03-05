台灣鳳梨遭禁...大陸本土鳳梨價格創30年新高

中國大陸3月1日起暫停台灣鳳梨進口後，據廣州日報報導，被譽為「中國菠蘿之鄉」的廣東徐聞縣的鳳梨也進入採收季。不同於往年的是，今年徐聞的鳳梨一上市價格即高開，首批採收的鳳梨收購均價達到每斤（500公克）人民幣2.5元，最高更達到人民幣3元（約新台幣13元），創近30年新高。

徐聞位於廣東省最南端，與海南省隔海相望，是目前中國大陸最大的鳳梨（大陸稱為「菠蘿」）種植區。廣州日報稱，徐聞鳳梨產業始於1926年，大陸每10顆鳳梨就有3顆來自徐聞。

徐聞縣委書記李漢東接受廣州日報採訪時表示，徐聞縣地理位置優越，土壤富含有機質，一年四季陽光充足，為鳳梨生長提供了適宜的氣候條件。因此，徐聞的鳳梨不僅果大，而且香甜可口，品質優越。

廣州日報指出，徐聞當地果農目前正忙於採收，由於今年鳳梨價格好，果農們都難掩心中喜悅。果農們表示，鳳梨現在才剛開始採收，供應量還不算大，盛產期要再等1個月後才會到來。

報導指出，目前徐聞的鳳梨單顆均重在1.5斤以上的高品質鮮果，每斤收購價可達人民幣3元；單顆均重1.3斤以上的鮮果，收購價為2.5元，鮮果收購價往往隨單顆重量遞減而下降。

大陸暫停台灣鳳梨進口的消息，也炒熱徐聞鳳梨的知名度。上海《界面新聞》指出，大陸最大農產品網路交易平台「拼多多」的數據顯示，截至3日下午4時的過去24小時內，徐聞菠蘿的搜索量年比增長11倍。

報導稱，徐聞菠蘿的日銷量達到創紀錄的67萬斤，較去年同期增長235%，且訂單量還在進一步成長。

徐聞縣菠蘿協會會長吳建連受訪時表示，預估今年徐聞菠蘿總產量約65萬噸，比前一年減少約5萬噸，但因早熟質優，目前價格已較去年同期上漲近三成。