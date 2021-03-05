大陸兩會／李克強：推動中美平等互利經貿關係

大陸國務院總理李克強今做政府工作報告，他強調，今年的工作重點包含在相互尊重基礎上，推動中美平等互利經貿關係向前發展。中國願與世界各國擴大相互開放，實現互利共贏。

李克強在展望今年的工作中指出，深化多雙邊和區域經濟合作。堅定維護多邊貿易體制。推動「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」儘早生效實施、中歐投資協定簽署，加快中日韓自貿協定談判進程，積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。

他並稱，在相互尊重基礎上，推動中美平等互利經貿關係向前發展，中國願與世界各國擴大相互開放，實現互利共贏。