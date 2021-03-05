聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸兩會／李克強：推動中美平等互利經貿關係

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國務院總理李克強。圖／央視新聞截圖
大陸國務院總理李克強。圖／央視新聞截圖

大陸國務院總理李克強今做政府工作報告，他強調，今年的工作重點包含在相互尊重基礎上，推動中美平等互利經貿關係向前發展。中國願與世界各國擴大相互開放，實現互利共贏。

李克強在展望今年的工作中指出，深化多雙邊和區域經濟合作。堅定維護多邊貿易體制。推動「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」儘早生效實施、中歐投資協定簽署，加快中日韓自貿協定談判進程，積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。

他並稱，在相互尊重基礎上，推動中美平等互利經貿關係向前發展，中國願與世界各國擴大相互開放，實現互利共贏。

延伸閱讀

大陸兩會／李克強對港未提「愛國者治港」 對台提「高度警惕台獨」

大陸兩會／中國軍費成長6.8% 李克強：全面加強練兵備戰

大陸兩會／人大常委會副委員長：反中亂港勢力妄圖奪取香港管治權

大陸兩會／何立峰：有底氣實現今年GDP增長6%目標

相關新聞

陸全國兩會拍版！今年經濟成長率6%以上

大陸全國人大會議今日開幕，國務院總理李克強作政府工作報告，針對2021年國民經濟和社會發展計畫，李克強宣示，今年發展主要...

【Bloomberg】大陸展現發展半導體產業的旺盛企圖心

中國大陸在短短20年內，能將人送入太空，建造自己的航空母艦，並研發出隱形戰機。現在中國將再度證明自己的能力，這回則是半導體，與中國經濟的未來具有決定性的關聯。

陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買...

大陸今年GDP增長設定6%以上 專家：不搞強刺激

大陸國務院總理李克強在政府工作報告中，將今年經濟增速預期目標設定為6%以上。對此，專家解讀此一目標並不是要去搞強刺激，也...

台灣鳳梨遭禁...大陸本土鳳梨價格創30年新高

中國大陸3月1日起暫停台灣鳳梨進口後，據廣州日報報導，被譽為「中國菠蘿之鄉」的廣東徐聞縣的鳳梨也進入採收季。不同於往年的...

台商看兩會 廈門吳家瑩關注對台政策是否有新的變化

大陸全國兩會開幕，台商也高度關注。廈門市台商協會會長吳家瑩指出，今年是大陸進入「十四五」規劃新發展階段首次召開的全國兩會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。