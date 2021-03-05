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大陸兩會／何立峰：有底氣實現今年GDP增長6%目標
大陸國家發改委主任何立峰5日表示，從今年1、2月的情況來看，大陸經濟還是繼續延續了去年下半年，特別是去年第4季以來的走勢，保持穩中向好的態勢。
大陸國務院總理李克強5日在政府工作報告中，將2021年的國內生產總值(GDP)增長預期目標訂在6%以上。
第一財經報導，何立峰表示，1、2月多個數據說明大陸企業適應形勢發展變化的能力很強，大陸經濟發展的後勁很強，因此有信心、有決心、有實力、有底氣實現今年GDP增長6%的目標。
何立峰稱，十四五規劃綱要重點突出一些重點的項目，主要是把國之大事和關鍵的小事相結合，主要有三個方面，一是能夠引領未來發展的關鍵性的一些重大攻關項目，包括量子資訊、星際探測以及將長期穩定和保障安全的，就是能源安全、糧食安全和產業鏈供應鏈安全的一些被「卡脖子」的重大攻關項目，將充分發揮新型舉國體制，按照「揭榜掛帥」的要求予以推進。
中新社報導，李克強在2020年的政府工作報告中，沒有提出全年經濟增速具體目標。這是大陸改革開放以來的第4次，前3次分別為2000年、2001年和2002年。2020年之所以未設定經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，大陸發展面臨一些難以預料的影響因素。
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