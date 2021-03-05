大陸兩會／十四五經濟目標：勞動生產率增長將高於GDP增長

大陸全國人大會議今日召開，十四五規劃綱要正式提請人大審查。國務院總理李克強作政府工作報告時，特別指明「十四五」時期經濟社會發展主要目標和重大任務，值得注意的是，十四五時期沒有訂定量化經濟發展目標，但強調經濟運行保持在合理區間，使保持勞動生產率增長將高於GDP增長。

李克強指出，「十四五」主要目標是經濟運行保持在合理區間，城鎮調查失業率控制在5.5%以內。因此各年度視情況再提出經濟增長預期目標，但保證全員勞動生產率增長高於國內生產總值增長。

十四五規劃事關中國經濟未來5年的發展路向，國務院提請人大審議的十四五規劃綱要，強調要科技創新。

李克強指出，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快構建以國家實驗室為引領的戰略科技力量，打好關鍵核心技術攻堅戰。

國務院將制定實施基礎研究十年行動方案，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力。

為完善科技創新體制機制，十四五時期全社會研發經費投入年均增長7%以上、力爭投入強度高於十三五時期。

未來五年發展經濟著力點放在實體經濟上，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。其中，保持製造業比重基本穩定，改造提升傳統產業，發展壯大戰略性新興產業，促進服務業繁榮發展，統籌推進傳統基礎設施和新型基礎設施建設。

為了加快數位化發展，打造數位經濟新優勢，將協同推進數位產業化和產業數位化轉型，建設數位中國。

大陸十三五時期完成人均國內生產總值超過1萬美元，中等收入群體超過4億人，十四五時期將是邁向高收入國家的關鍵時期。

針對十四五建構新內需市場，李克強指出，把實施擴大內需戰略，與深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成國民經濟良性循環，立足國內大循環，促進國內國際雙循環，加快培育完整內需體系。