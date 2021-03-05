大陸兩會／人大開幕 A股三大指數集體開低

大陸十三屆全國人大四次會議5日開幕，並由總理李克強進行政府工作報告。A股三大指數集體低開，開盤均跌逾1%。

中新經緯報導，5日開盤，滬指跌1.15%，報3,463.31點；深成指跌1.80%，報14,156.01點；創業板指跌1.81%，報2,800.25點。

盤面上，採掘服務、石油開採、石油化工、林業、其他交運設備等類股領漲；稀有金屬、黃金、工業金屬、其他採掘、電源設備等類股跌幅居前。

中國外匯交易中心的數據顯示，人民幣兌美元中間價5日貶值146個基點，報6.4904。

截至發稿，滬深兩市跌幅已收斂至1%以內，創業板指微漲0.4%。

萬聯證券指出，美債長端收益率近期大幅回升，給市場帶來一定悲觀情緒，以及對流動性的擔憂。前期資金抱團的白酒、醫藥等類股估值有所回落。市場的短期關注點在於兩會，其中各項政策能否符合市場預期，將對市場情緒造成一定影響。

愛建證券表示，本周股指寬幅震盪，滬指再次考驗60日均線，而深成指已跌破，周四股指重回弱勢震盪下行，而成交量反而有所放大，持續的量價背離，表明市場做多力量較為有限，預期短期股指延續寬幅震盪，密切關注創業板指的動向，把握節奏注意風險控倉精選個股操作。