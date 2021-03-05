大陸兩會／今年中共國防預算增幅為6.8%

大陸十三屆全國人大第四次會議今9點開幕，國防預算備受海內外關注。大陸國務院總理李克強在做政府工作報告中提到，要聚焦建軍一百年奮鬥目標；在財政部的院算報告中，國防支出的部分為1兆3553.43億元（人民幣，下同），增長6.8%，高於去年6.6%的增長。

有關軍備部分，2020年大陸國防支出部分為1兆2680億元。

全國人大發言人張業遂昨日表示，中國大陸的國防開支總體上與國家經濟發展水準相協調。保持國防開支適度穩定增長，是維護國家主權、安全、發展利益，履行國際責任義務，適應中國特色軍事變革的需要。

張業遂並稱，衡量一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵要看這個國家奉行什麼樣的國防政策。中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，加強國防建設不針對、不威脅任何國家。