快訊

男子跌落新豐車站月台被火車撞上 頭部重創失去呼吸心跳

MLB／林子偉又敲二壘打 3打席全上壘還跑出首盜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸兩會／大陸2021政府工作報告畫重點

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導

大陸2021政府工作報告，重點如下。

一、全年經濟成長率６%以上

1.有別去年沒有訂定具體目標或區間，今年明確目標引導經濟運行在合理區間的要求

2. .在區間調控基礎上加強定向調控、相機調控、精準調控

3.宏觀政策要繼續為市場主體紓困，不急轉彎，根據形勢變化適時調整完善，鞏固經濟基本盤

二、積極的財政政策，由去年「更加積極有為」，今年調整為提質增效、更可持續

1.赤字率3.2%，比去年下調

2.抗疫特別國債退場，今年不再發行

3.建立常態化財政資金直達機制，並擴大範圍，將人民幣2.8兆元中央財政資金納入直達機制，規模明顯大於去年

三、穩健的貨幣政策，從去年更加靈活適度，今年則為要靈活精準、合理適度

1.貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配

2.保持流動性合理充裕,保持宏觀槓桿率基本穩定

3.保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定

四、減稅降費

1. 小微企業和個體工商戶所得額低於人民幣100萬元，減半徵收所得稅

2. 將小規模納稅人增值稅起徵點從月銷售額10萬元提高到15萬元

3. 推動降低一般工商業電價.中小企業寬頻和專線平均資費再降10%

4. 民延續企業研發費用加計扣除75%政策，將製造業企業加計扣除比例提高到100%

5. 對先進製造業企業按月全額退還增值稅增量留抵稅額

四、保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，促進經濟運行在合理區間

1.城鎮新增就業1,100萬人，調查失業率5.5%

2.居民消費增幅3%

3.進出口量穩值升、國際收支基本平衡

五、改革 科技創新

1.實施好關鍵核心技術攻關工程,，入謀劃推進「科技創新2030—重大專案」

2.改革科技重大專項實施方式，推廣「揭榜掛帥」等機制

3.支持有條件的地方建設國際和區域科技創新中心、增強國家自主創新示範區等帶動作用

六、擴大內需戰略

1. 擴大有效投資，今年擬安排地方政府專項債券人民幣3.65兆元,優先支援在建工程，合理擴大使用範圍

2.中央預算內投資安排人民幣6100億元推進「兩新一重」建設，實施交通、能源、水利等重大工程項目，建設資訊網路等新型基礎設施,發展現代物流體系

七、對外開放

1.實行高水準對外開放，促進外貿外資穩中提質。

2.穩定加工貿易，發展跨境電商等新業態新模式，支持企業開拓多元化市場

3.進一步縮減外資准入負面清單；推動服務業有序開放，增設服務業擴大開放綜合試點；制定跨境服務貿易負面清單

人民幣

延伸閱讀

李克強：陸今年赤字率3.2% 不再發行抗疫特別國債

中國兩會／陸政府工作報告 涉港澳稱貫徹「一國兩制」

既愛又恨 大陸眼中台積電的兩張「面孔」

89%美國人「疑中」 甚至想限制大陸留學生赴美攻讀

相關新聞

陸全國兩會拍版！今年經濟成長率6%以上

大陸全國人大會議今日開幕，國務院總理李克強作政府工作報告，針對2021年國民經濟和社會發展計畫，李克強宣示，今年發展主要...

陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買...

大陸兩會／今年中共國防預算增幅為6.8%

大陸十三屆全國人大第四次會議今9點開幕，國防預算備受海內外關注。大陸國務院總理李克強在做政府工作報告中提到，要聚焦建軍一...

大陸兩會／大陸2021政府工作報告畫重點

大陸2021政府工作報告 畫重點

大陸兩會／擴大有效投資 李克強提出地方政府專項債券15.7兆

在擴大有效投資方面，大陸國務院總理李克強5日在政府工作報告中指出，今年擬安排地方政府專項債券人民幣3.65兆元（約新台幣...

大陸兩會／李克強：陸今年赤字率3.2% 不再發行抗疫特別國債

大陸國務院總理李克強5日在政府工作報告中指出，考慮到疫情得到有效控制和經濟逐步恢復，今年赤字率擬按3.2%左右安排、比去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。