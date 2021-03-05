大陸兩會／擴大有效投資 李克強提出地方政府專項債券15.7兆

在擴大有效投資方面，大陸國務院總理李克強5日在政府工作報告中指出，今年擬安排地方政府專項債券人民幣3.65兆元（約新台幣15.7兆元），優先支持在建工程，合理擴大使用範圍。中央預算內投資安排人民幣6,100億元，繼續支持促進區域協調發展的重大工程。

李克強指出，要推進「兩新一重」建設，實施一批交通、能源、水利等重大工程項目，建設資訊網路等新型基礎設施，發展現代物流體系，政府投資更多向惠及面廣的民生項目傾斜，新開工改造城鎮老舊社區5.3萬個，提升縣城公共服務水準。

他表示，還要簡化投資審批程序，推進實施企業投資項目承諾制，完善支持社會資本參與政策，進一步拆除妨礙民間投資的各種藩籬，在更多領域讓社會資本進得來、能發展、有作為。

在利用外資方面，李克強表示，進一步縮減外資准入負面清單，推動服務業有序開放，增設服務業擴大開放綜合試點，制定跨境服務貿易負面清單，推進海南自由貿易港建設，加強自貿試驗區改革開放創新，推動海關特殊監管區域與自貿試驗區融合發展，發揮好各類開發區開放平台作用，促進內外資企業公平競爭，依法保護外資企業合法權益，歡迎外商擴大在大陸投資，分享中國開放的大市場和發展機遇。