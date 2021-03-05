大陸兩會／李克強：陸今年赤字率3.2% 不再發行抗疫特別國債

大陸國務院總理李克強5日在政府工作報告中指出，考慮到疫情得到有效控制和經濟逐步恢復，今年赤字率擬按3.2%左右安排、比去年有所下調，不再發行抗疫特別國債。

在貨幣政策方面，李克強表示，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度、把服務實體經濟放到更加突出的位置，處理好恢復經濟與防範風險的關係，貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕，保持宏觀槓桿率基本穩定，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，進一步解決小微企業融資難題。

李克強指出，延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策，加大再貸款再貼現支持普惠金融力度，延長小微企業融資擔保降費獎補政策，完善貸款風險分擔補償機制，加快信用資訊共用步伐完善金融機構考核、評價和盡職免責制度，引導銀行擴大信用貸款、持續增加首貸戶，推廣隨借隨還貸款，使資金更多流向科技創新、綠色發展，更多流向小微企業、個體工商戶、新型農業經營主體。

李克強強調，要對受疫情持續影響行業企業給予定向支持，大型商業銀行普惠小微企業貸款增長30%以上，創新供應鏈金融服務模式，適當降低小微企業支付手續費，優化存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低，繼續引導金融系統向實體經濟讓利，今年務必做到小微企業融資更便利、綜合融資成本穩中有降。

在財政政策方面，李克強指出，積極的財政政策要提質增效、更可持續，考慮到疫情得到有效控制和經濟逐步恢復，今年赤字率擬按3.2%左右安排、比去年有所下調，不再發行抗疫特別國債。

他表示，因財政收入恢復性增長，財政支出總規模比去年增加，重點仍是加大對保就業保民生保市場主體的支持力度。中央本級支出繼續安排負增長，進一步大幅壓減非急需非剛性支出，對地方一般性轉移支付增長7.8%、增幅明顯高於去年，其中均衡性轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金等增幅均超過10%。