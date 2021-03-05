陸全國兩會拍版！今年經濟成長率6%以上

大陸全國人大會議今日開幕，國務院總理李克強作政府工作報告，針對2021年國民經濟和社會發展計畫，李克強宣示，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長6%以上。

李克強表示，今年發展仍面臨不少風險挑戰，但經濟長期向好的基本面沒有改變.要堅定信心，攻堅克難，鞏固恢復性增長基礎。

今年政府工作報告，明訂今年經濟增速預期目標設定為6%以上，李克強表示，是考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高品質發展、經濟增速、就業、物價等預期目標，體現了保持經濟運行在合理區間的要求。

政府工作報告也今年紅關經濟指標，包括城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；進出口量穩質升，國際收支基本平衡；居民收入穩步增長；生態環境品質進一步改善，單位國內生產總值能耗降低3%左右,主要污染。