聽新聞
test
0:00 / 0:00

海南自貿港零關稅 第3張清單出爐

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導
海南自貿港採自用生產設備零關稅。圖為海南省洋浦港碼頭。圖／取自海南日報
海南自貿港採自用生產設備零關稅。圖為海南省洋浦港碼頭。圖／取自海南日報

大陸財政部、海關總署、稅務總局4日發布「關於海南自由貿易港自用生產設備零關稅政策的通知」，這意味著，海南自貿港第三張零關稅清單出爐。

中新社報導，企業進口自用的生產設備零關稅政策，是指全島封關運作前，對海南自貿港註冊登記並具有獨立法人資格的企業進口自用的生產設備，除法律法規和相關規定明確不予免稅、國家規定禁止進口的商品，以及該通知所附「海南自由貿易港零關稅自用生產設備負面清單」所列設備之外，免徵關稅、進口環節的增值稅和消費稅。

該通知所稱生產設備，是指基礎設施建設、加工製造、研發設計、檢測維修、物流倉儲、醫療服務、文體旅遊等生產經營活動所需的設備。

「負面清單」範圍則是包括煤炭開採和洗選業、黑色金屬採選業、有色金屬採選、非金屬礦採選業企業進口的設備，皮革鞣製加工業、毛皮鞣製及製品加工業企業進口的設備等。

該清單內容將根據海南自貿港實際需要和監管條件進行動態調整。

海南省委深改辦以主題公園進口遊樂設備為例稱，若一家落戶海南的大型主題公園從國外進口售價1億元（人民幣，下同）的遊樂設備，可以節省1,300萬元稅費。

自由貿易 人民幣 海關

延伸閱讀

台南九份子學校超搶手 新生入學資格可能取決設籍先後

中芯採購ASML設備 美制裁似對成熟製程鬆綁

海南自貿港 推出自用生產設備零關稅政策

陸海南島也有我品種金鑽鳳梨 陳吉仲：味道品質不一樣

相關新聞

經濟自由度排名 香港首被剔出

全球經濟自由度榜上連年數一數二的香港，首度被剔出排名評級，連同澳門一起被歸入中國大陸之內。香港政府大表不滿，港府財政司長...

中投海外收益 逆勢大增長

去年疫情影響全球市場動盪，但大陸主權財富基金中國投資有限責任公司（簡稱中投）的海外投資收益卻雙位數成長，增逾12%；中美...

陸官員：房地產金融化、泡沫化傾向仍較強 須積極處置

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，是最大灰犀牛，金融化泡沫化傾向比較強，「很多人買...

義烏衝刺自貿區

在建立與新型貿易業態相適應的貿易規則、監管規則方面，與233個國家和地區有貿易往來的浙江義烏有著先行先試的優勢。為促進貿...

賞花經濟 激活春季旅遊消費

春暖花開，旅遊消費也活躍起來。多家，「賞花經濟」成為激活今年春季旅遊消費的一大亮點。更多的男性消費者以及「上班族」，也加...

虹橋國際開放樞紐 一核兩帶

全面建設虹橋國際開放樞紐，成為推動長三角一體化發展、提升大陸對外開放水平、增強國際競爭合作新優勢的重要載體，已被提升到官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。