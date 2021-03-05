海南自貿港零關稅 第3張清單出爐

大陸財政部、海關總署、稅務總局4日發布「關於海南自由貿易港自用生產設備零關稅政策的通知」，這意味著，海南自貿港第三張零關稅清單出爐。

中新社報導，企業進口自用的生產設備零關稅政策，是指全島封關運作前，對海南自貿港註冊登記並具有獨立法人資格的企業進口自用的生產設備，除法律法規和相關規定明確不予免稅、國家規定禁止進口的商品，以及該通知所附「海南自由貿易港零關稅自用生產設備負面清單」所列設備之外，免徵關稅、進口環節的增值稅和消費稅。

該通知所稱生產設備，是指基礎設施建設、加工製造、研發設計、檢測維修、物流倉儲、醫療服務、文體旅遊等生產經營活動所需的設備。

「負面清單」範圍則是包括煤炭開採和洗選業、黑色金屬採選業、有色金屬採選、非金屬礦採選業企業進口的設備，皮革鞣製加工業、毛皮鞣製及製品加工業企業進口的設備等。

該清單內容將根據海南自貿港實際需要和監管條件進行動態調整。

海南省委深改辦以主題公園進口遊樂設備為例稱，若一家落戶海南的大型主題公園從國外進口售價1億元（人民幣，下同）的遊樂設備，可以節省1,300萬元稅費。