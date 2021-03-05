風電場、光伏園區 寧夏集中布局

寧夏地處三大自然區域的交匯過渡地帶，2012年成為中國大陸首個新能源綜合示範區，率先在中國大陸以省為單位整合風光、土地、電網接入等條件，編制風電基地和光伏園區規劃，集中布局建設大型風電場和光伏園區。

國網寧夏電力公司發展策劃部主任閆志彬說，過去五年間，寧夏電網新能源裝機規模從1129萬千瓦增加到2573萬千瓦，與此同時，發電量也從116億千瓦時增加到323億千瓦時，新能源利用率從88%提升至97.6%。

如今，寧夏每5度電中就有1度是新能源電力。「新能源不僅要建起來，更要發出來，轉化成可再生能源電力，只有真正把新能源裝機轉換成電量，才能實現減排。」自治區發改委能源發展處處長海濤說。

大陸「西電東送」火電基地的寧夏，一度面臨著新能源與火電之間的結構性矛盾現狀。為實現「火電少虧錢、新能源少限電、電量穩增長、企業降成本」，寧夏率先創新探索抱團交易模式，通過掛牌交易組織火電發電權轉讓給新能源企業。截至2020年底，寧夏火電企業通過這一方式獲得收益12.8億元人民幣。

中國大陸「十四五」規劃提出，力爭二氧化碳排放2030年前達峰，力爭2060年前實現碳中和，而寧夏的新能源發展實踐或將打造中國大陸「雙碳」目標樣板間。

2020年3月寧夏啟動可調節負荷交易，增加負荷側消納能力50萬千瓦，全年增發新能源電量0.63億千瓦時。

除了就地消納，寧夏的綠色清潔能源還通過「西電東送」大通道外送到華北、華東地區。寧夏外送工程送電量連續5年實現百億級階梯式增長，寧夏電網也成為大陸首個「外送」超過「內售」的省級電網。