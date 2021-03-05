新能源汽車 紅旗年拚銷售40萬輛

大陸汽車品牌紅旗加快了「新能源化」腳步，總投資80億元（人民幣，下同）的紅旗新能源項目，正在長春國際汽車城內緊張建設，項目全部建成後年產能為20萬輛新能源汽車，產值將達到600億元。

中新社報導，自2018年起，紅旗品牌銷售表現亮眼，繼2019年突破10萬輛後，2020年提前一周達成年度20萬輛銷量目標，同比增長100%。2021年，紅旗品牌銷售目標是40萬輛，同比增長繼續保持100%。

紅旗近年力促智能化和電動化轉型。據中國一汽集團介紹，新能源汽車已經量產，紅旗E-HS3純電動轎車等已先期投放市場。

本月初長春市宣布，爭取用3年時間基本實現出租車、網約車、公務用車的電動化，打造大陸首個季凍區新能源化示範城市。

按照計畫，未來3年間，中國一汽集團將在長春市投放3.4萬輛新能源出租車、網約車、公務用車，普遍採用紅旗新能源車型。這些舉措，將有力助推紅旗新能源汽車實現快速發展。

據中國一汽集團董事長徐留平說，一汽集團已為長春打造了定製車型紅旗E-111等系列產品，並將為此構建配套服務，主導成立快速換電、電池運營等服務項目。