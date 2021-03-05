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碳中和領域 加碼投入

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

中投公司副總經理兼首席戰略官趙海英表示，中投正在研究碳中和指數，未來將加碼投入。

大陸去年提出2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的目標，「碳中和」隨即成為金融業的熱門話題。

路透報導，趙海英的另一重身分是全國政協會員，她提供今年兩會提案主題為「大力發揮市場機制，引導長期資金助力碳中和」，建議由大陸監管機構引導、行業協會推動，共同完善碳排放信息披露指引。

趙海英呼籲，循序完善電力、碳排放權、綠色電力證書等交易平台，在市場體系未健全前，可考慮將暢通企業直購綠電通道作為突破口。

她還建議，大陸監管部門發布措施鼓勵機構投資者將綠色投資納入其評價體系，帶動銀行、保險等社會資本進入碳中和前沿科技領域。

「碳中和」指透過使用低碳排技術或是碳補償的方法，抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳「零排放」。利用碳排放統計監測系統計算碳排放和碳補償是「碳中和」行動基礎。

「中投已經投了一些直接以ESG（環境社會公司治理）為主題的產品，在項目投資上也很關注環保治理等問題。」趙海英表示，中投正在研究碳中和指數，且未來將在該領域進一步加大投入。大陸資產現在對國際投資者非常有吸引力，如果在ESG方面能做得更好，也有利於進一步提升吸引力。

碳排放

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