中投海外收益 逆勢大增長

去年疫情影響全球市場動盪，但大陸主權財富基金中國投資有限責任公司（簡稱中投）的海外投資收益卻雙位數成長，增逾12%；中美製造業合作基金已完成兩個項目的投資。

路透專訪中投公司副總經理兼首席戰略官趙海英表示，全球市場將在刺激政策退出和疫情反覆的陰影下繼續動盪，中投公司將密切關注拜登政府治下的政策走向，並持續挖掘長期投資機會。

趙海英沒有透露去年詳細的獲利數據，但根據2019年財報顯示，中投2019年境外投資淨收益率為17.4%，投資收益額422億美元；據此推估去年獲利金額可能高達473億美元（約新台幣1.3兆元）。

趙海英說，去年中投在投資組合採用多工具以應對風險，並布局對沖基金。由於亞洲地區抗疫效果比較好，市場相對比較穩定，有一些超額配置。

行業方面，科技有一些超額配置，並在及時叫停部分風險較大項目的同時，亦布局新項目。去年中投的非公開市場承諾投資額是創新高的。

此外，25億美元規模的中美製造業合作基金已於去年完成對第二個項目的投資。2017年，中投公司與美國高盛集團合作成立中美製造業合作基金，此後又陸續與英國、法國、日本和義大利與當地投資機構合作成立類似的雙邊基金。

「中美製造業合作基金目前業績還可以，而且也從大陸市場的成長中受益，因為美方投資的部分企業在大陸有產品。」趙海英表示，中投暫無計畫投資中美製造業合作基金二期；與另外四個國家設立的合作基金，目前進展良好，雙邊基金的模式是一個有益的探索。

對近年來趨緊的境外投資監管環境，趙海英表示，不僅是對大陸，其他國家之間相互投資的規定也在收緊，但從氣候變化、環境、疫情等很多領域全球各國都需要合作。中美製造業合作基金的模式就是一個例子，取得雙贏成效。

中投公司於2007年9月29日成立，總部在北京，是大陸國務院批准設立的大型投資公司，籌備期間被稱為「大陸國家外匯投資公司」。該公司的資金將來源於大陸的國家外匯存底；註冊額2,000億美元，是全球主權財富基金巨頭。