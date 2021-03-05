上海調研報告：陸女存款比男多

著名投資管理公司富達國際（Fidelity International）4日在上海發布一份調研報告稱，在調研覆蓋的所有市場中，中國大陸是唯一一個女性比男性擁有更多存款的市場。

中新社報導，本次調研於2021年1月在英國、德國、中國大陸、日本等市場進行，共訪問12038名男性和女性，其中中國大陸受訪者超過2000名。

調研顯示，大陸女性擁有可觀的可支配資金，受訪大陸女性的存款金額比男性多7%，中國大陸是本次進行調研的所有市場中唯一一個女性儲蓄高於男性。而且，中國大陸女性在家庭財務管理中也發揮著更為主導的作用，擁有伴侶的人群中，有76%的女性表示是由她們來負責管理整個家庭的財務。

儘管女性擁有可自主支配的儲蓄，但相對而言，男性更傾向於將投資付諸實現。調研結果表明，中國大陸男性持有的平均投資金額要比女性高6%，男性也更多地會選擇權益類投資—有45%的男性持有股票或證券類產品，而女性受訪者中這一比例為38%。有36%的女性投資者表示她們會採取保守的投資風格，將避免損失作為第一要務。

富達國際中國區董事長何慧芬說，中國大陸女性對財務規劃具有較高的主動性，並且是自身以及家庭財富管理的主要決策者，但相較於男性受訪者，女性的投資仍然不足，需助力她們為未來生活釋放投資潛力。

此外，受新冠疫情波及，有29%的受訪中國大陸女性表示個人收入下降，30%表示投資也隨之減少，共有28%女性感到疫情對職業發展產生較大負面影響。