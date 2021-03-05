虹橋國際開放樞紐 一核兩帶

全面建設虹橋國際開放樞紐，成為推動長三角一體化發展、提升大陸對外開放水平、增強國際競爭合作新優勢的重要載體，已被提升到官方的重要議事日程上。相關各方近期多次提到建成虹橋國際開放樞紐，將加快形成攜手共建的生動局面。

中新社報導，虹橋地區位於上海中心城區西側，是長三角城市群的交通網絡中心和經濟地理中心。根據近日大陸國務院批覆的「虹橋國際開放樞紐建設總體方案」，虹橋國際開放樞紐將形成「一核兩帶」發展格局。「一核」是上海虹橋商務區，面積為151平方公里，主要承擔國際化中央商務區、國際貿易中心新平台和綜合交通樞紐等功能；「兩帶」是以虹橋商務區為起點延伸的北向拓展帶和南向拓展帶。

華略智庫高級合夥人、首席研究員、長三角研究院院長夏驥表示，虹橋國際開放樞紐既不是自貿試驗區，也不是示範區，而是集合了雙向開放功能的樞紐區。

上海財經大學長三角與長江經濟帶發展研究院執行院長張學良教授表示，長三角地區巨大的市場潛力和經濟集聚效應是虹橋商務區的核心優勢所在。上海卓越的全球城市建設需要世界級城市群來支撐。外循環和內循環的重點是協同，對外協同開放，對內加強要素流動和輻射，其中虹橋商務區可以扮演重要角色。

虹橋國際開放樞紐未來的發展方向應該是怎樣的？夏驥建議，對照2025年基本建成、2035年全面建成的目標，虹橋國際開放樞紐建設要念好「三字經」，即提功能、擴開放、強聯動。「虹橋國際開放樞紐僅僅依靠虹橋商務區或者上海市是難以建成的，必須依託長三角的各方力量，更加積極主動加強聯動。」