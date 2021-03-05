賞花經濟 激活春季旅遊消費

春暖花開，旅遊消費也活躍起來。多家，「賞花經濟」成為激活今年春季旅遊消費的一大亮點。更多的男性消費者以及「上班族」，也加入到了「為花買單」的行列中。

新華社報導，總部位於上海的攜程集團最新報告顯示，2月底，關鍵詞「賞花」在攜程平台的搜索量較1月底時增長280%；近段時間，在攜程預訂賞花類景區的人數相比2019年同期增長115%。

攜程平台顯示，北京、廣州、上海、重慶、成都、杭州、南京、蘇州、西安、武漢遊客最喜愛踏青賞花遊。

同程旅行大數據也顯示，近期「賞花遊」產品的預訂量增長顯著，較2019年同期增長超過100%。相較於往年，周邊遊和本地遊成為人們賞花的首要選擇，人們出行方式主要以自駕和乘坐高鐵為主。

數據顯示，由於牛年春節假期後不少熱門航線的機票價格大幅回落，部分線路平均票價降幅超過50%，錯峰出遊賞花正當時。

同程旅行平台發現，賞花不再是女性消費者的「專利」，截至目前，男性消費者占比55%，女性消費者占比45%。而從年齡來看，「80後」「90後」為主要客群，兩個年齡段的消費者占總體比例之和達到68%。

「90後」是社交平台的活躍用戶群體，「直播」「短視頻」等方式吸引了許多攝影愛好者和喜愛親近自然的消費者。

在春秋旅遊平台上，除了長三角經典的賞花目的地，前往西藏林芝賞桃花、江西婺源賞油菜花並同時領略各地歷史人文風情的多條旅遊線路正在熱銷。

攜程、同程、飛豬等平台數據顯示，賞花遊也拉動了酒店消費。攜程旅遊渠道事業部首席執行官張力表示，近期平台上旅遊產品交易量逐日倍增，較牛年春節假期又進一步增長了約10倍。

中國旅遊研究院統計調查所所長馬儀亮指出，2021年居民出遊意願將保持在85%以上，旅遊市場復甦步伐勢必更快。最新報告預測，2021年全年大陸國內旅遊人數41億人次，旅遊收入3.3兆元人民幣，分別比上年增長42%和48%。