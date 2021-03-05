馬化騰雷軍 喊科技創新

全國人大代表、騰訊董事長馬化騰，與人大代表、小米董事長雷軍昨（4）日公布2021年兩會提案內容，馬化騰建議科技創新達到碳中和，雷軍則建議要強化智慧製造。

澎湃新聞報導，馬化騰的提案涉及鄉村振興、新就業、碳中和等多個領域，馬化騰表示，鄉村振興應該引導互聯網科技與智慧農業「同頻共振」，加快農業生產數位化並提供職業培訓。對於平台經濟中出現的各種亂象，需要納入嚴格監管，保障平台經濟從業者的身心健康和可持續發展，為困難群體提供免費輔導，進一步完善新就業形態的配套機制和服務體系。

與往年一樣，馬化騰在生態環保領域也準備了多項建議。馬化騰認為推動科技企業實現碳中和，不僅僅是企業自身的節能減排，重要的是鼓勵科技企業加強技術研發創新，倒逼低碳技術轉型。除了碳中和，馬化騰還提出了加強粵港澳大灣區海洋保護。

雷軍表示，大陸的智慧製造仍然存在大而不強、多而不優的問題，因此龍頭企業要從最基礎的環節做起，不能「急功近利」，不可「揠苗助長」，不搞「面子工程」。

雷軍發布三份向大陸全國人大提交的建議：進一步推進智慧製造發展、說明老年人融入數位生活和加快推進縣域醫防數位化建設。

在「關於進一步推動智慧製造發展的建議」中，雷軍建議，要營造有規劃可預期的宏觀政策環境，引導龍頭企業更好發揮示範帶動作用，推動產學研協同研發，組建創新聯合體，夯實智慧製造裝備及關鍵部件的基礎研發能力。