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兩會特別報導／汪洋：協商兩岸經濟文化交流

經濟日報 / 特派記者呂佳蓉、記者林汪靜／北京、台北連線報導
大陸政協主席汪洋（新華社）
大陸政協主席汪洋（新華社）

中國大陸全國政協主席汪洋昨（4）日提及今年工作重點時指出，將促進兩岸經濟文化交流等開展調研協商，以及舉辦辛亥革命110周年紀念活動；香港部分則再度強調「愛國者治港」。

大陸全國政協第13屆四次會議昨天下午在北京開幕，主席汪洋談及今年對台工作，僅簡單提及「促進兩岸經濟文化交流等開展調研協商」。

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨天在例行記者會上回應汪洋談話指出，「我們的兩岸政策明確而一貫，會依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，台灣的民意長期主張維持台海和平穩定的現狀，沒有接受並質疑北京所設定的一中原則的九二共識，我們認為改善當前兩岸關係的重點在於相互尊重、善意理解，以及以建設性的對話處理分歧。」

今年對台部分，與往年一樣和港澳一起陳述，汪洋稱，將堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強與「港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商」。

他還說，今年將舉辦「辛亥革命110周年」紀念活動，弘揚辛亥革命精神，「團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業」。

汪洋擔任大陸全國政協主席以來，大陸兩會的政協報告對台論述一年比一年簡短。去年汪洋提到要「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」；今年只說要針對「促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商」，未提及具體互動對象。

而2019年汪洋在報告中提及反對台獨，但未提及堅持「九二共識」與一中原則，後經由政協委員討論建議後修改才加入政治決議中，去年和今年則都未提到「九二共識」與反台獨。

至於香港部分，今年強調「愛國者治港」，未提及以往有的的「一國兩制」、「港人治港、澳人治澳」的敘述。

至於提及「愛國者治港」原則，邱垂正表示，「中共片面改變一國兩制的核心要義，無法真正贏得民心，我們會持續關注情勢的發展，我們也要呼籲相關方面要懸崖勒馬，真的愛香港就不要一再傷害香港。」

愛國者 香港 九二共識

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