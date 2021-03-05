在建立與新型貿易業態相適應的貿易規則、監管規則方面，與233個國家和地區有貿易往來的浙江義烏有著先行先試的優勢。為促進貿易收支便利化，浙江稠州商業銀行於2020年獲得直聯模式跨境電商收結匯業務資質。

中新社報導，義烏市椒瑺電子商務有限公司負責人表示，過去，企業在FORDEAL跨境電商平台上銷售睡衣、童裝等產品。「自從FORDEAL平台與浙江稠州銀行上線直聯業務後，原來提現需要2天到賬，變成現在秒級到賬。對比第三方支付渠道，每1萬美元的提現節省了約200元人民幣的手續費。」

當前，義烏全力建設自貿區的核心就是貿易、投資、資金、運輸、人員的自由流動。目前在自貿區內，義烏新設企業突破1.2萬戶，實現主體倍增。

位於義烏港的浙江省國貿供應鏈服務有限公司負責人鄧超鋒說，隨著義烏獲批大陸商務部二手車出口試點地區，他們於2月9日通過「義新歐」班列完成義烏首單二手車出口，「試水之後，客戶反響很好，現有兩批共計50多輛車還在洽談中。」